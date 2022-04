बॉडी में Vitamin C कम होने पर हो सकती हैं ये 2 गंभीर बीमारियां, ये लक्षण दिखते ही तुरंत खाना शुरू कर दें ये 5 फूड्स

Vitamin C deficiency diseases: आज हम आपके लिए विटामिन सी के बारे में विस्तार से बताते हैं. विटामिंस में विटामिन सी (Vitamin C) शरीर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबतू करता है. शरीर को सही तरीके से कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक विटामिन (Vitamin) है. शरीर में कोलेजन (Collagen) का निर्माण करता है. हड्डियों को मजबूती देता है. विटामिन C की कमी होने पर पेट पर जमा चर्बी बढ़ने लगती है.

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि विटामिन C शरीर के लिए बहुत जरूरी है. महिलाओं को एक दिन में 75 मिलीग्राम जबकि पुरुषों को 90 मिलीग्राम विटामिन C की आवश्कता होती है. हमारा शरीर ना तो खुद विटामिन सी बना पाता है और ना ही इसे स्टोर कर पाता है. इसलिए इसकी कमी को पूरा करने के लिए डाइट में हर दिन विटामिन C लेना जरूरी हो जाता है. शरीर में विटामिन C बहुत कम हो जाने पर कुछ खास लक्षण देखने को मिलते हैं. नीचे जानिए उनके बारे में..

शरीर में विटामिन सी की कमी के लक्षण- Symptoms of Vitamin C Deficiency in the Body

मसूड़ों से खून आना नाक से खून आसान थकावट रहना अचानक वजन बढ़ना चेहरे पर झुर्रियां आना घाव का धीरे-धीरे भरना जोड़ों में दर्द बाल झड़ने की समस्या त्वचा रूखी हो जाती

किन लोगों में होती है विटामिन C की कमी

खराब खानपान वाले

किडनी की बीमारी वाले

बहुत ज्यादा सिगरेट-शराब पीने वाले

शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां- Vitamin C deficiency diseases in the body

1. विटामिन सी की कमी से होने से आंखों की रोशनी के लिए खतरा

आंखों की सेहत के लिए विटामिन सी बेहद जरूरी है. विटामिन सी में एंटीऑक्‍सीडेंट गुण होते हैं, जो आंखों को भी हेल्‍दी रहने में मदद करते हैं. अगर विटामिन सी की कमी होती है तो आंखों में मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है. अगर आप रोजाना विटामिन सी का सेवन करें तो आपको मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के होने की संभावना कम हो जाएगी.

2. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग का खतरा बढ़ जाता है.

टीओआई में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब शरीर में विटामिन सी कमी होती है तो स्कर्वी रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है. इससे मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, दांत गिरने लगना, थकान, कमजोरी, रैशेज आदि समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा इसके कुछ शुरुआती लक्षण भी नजर आते हैं, जैसे भूख ना लगना, इर्रिटेशन, जोड़ों में दर्द आदि. स्कर्वी का इलाज ना कराने से एनीमिया, मसूड़ों में सूजन, त्वचा से रक्तस्राव आदि गंभीर समस्या नजर आ सकती है.

विटामिन सी की कमी दूर करने वाले फूड्स- Vitamin C Deficiency Foods

विटामिन सी कमी को दूर करने के लिए खट्टे फलों का सेवन बहुत जरूरी है. साथ ही डाइट में हरी सब्जियों को भी शामिल करें. ब्रोकोली, आलू, सभी खट्टे फल, संतरा, नींबू, अंगूर, स्ट्रॉबेरीज के अलावा आपको डाइट में विटामिन सी सप्लीमेंट्स को शामिल करना चाहिए..

