Anti Ageing Tips: चेहरे पर लगाएं ये 3 चीजें, झुर्रियां हो जाएंगी गायब, आसपास भी नहीं आएगी बुढ़ापा

Anti Ageing Tips: उल्टा सीधा खानपान और गलत लाइफ स्टाइल के चलते कुछ लोगों में उम्र से पहले ही बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगते हैं. इन लक्षणों को कम करने के लिए ज्यादातर लोग तरह-तरह के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेते हैंस लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे त्वचा अधिक खराब हो सकती है. अगर आप भी एजिंग के लक्षणों से परेशान हैं, तो केले से बने कुछ खास फेस पैक ट्राई कर सकते हैं. नीचे जानिए उनके बारे में...

चेहरे के लिए फायदेमंद ये तीन फेस पैक- These three face packs are beneficial for the face

1. केला और शहद

सबसे पहले केला एक केले को मैश कर लें. इसमें 1 चम्मच शहद डालें. दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके त्वचा पर लगाएं. 15 मिनट बाद त्वचा को साफ पानी से धो लें. इससे एंटी एजिंग के लक्षणों में कमी आएगी. त्वचा की रंगत में सुधार होगा और त्वचा में नमी भी बनी रहेगी.

फायदा- केले और शहद में मौजूद विटामिन ए, विटामिन ई स्किन के लिए जरूरी होते हैं. शहद त्वचा को हाइड्रेट करते हैं, इससे त्वचा मॉयश्चराइज होती है.

2. केला और पपीता

सबसे पहले एक केला और थोड़ा पपीता मैश कर लें. अब इसमें खीरे का रस मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें. फिर इसे अपने पूरे चेहरे, गर्दन पर लगाएं. फिर 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें.

फायदा- इस फेस पैक से स्किन की ड्रायनेस दूर होगी, त्वचा नरम और मुलायम बनेगी. त्वचा का सूखापन भी दूर होगा और चेहरे की झुर्रियां, फाइन लाइंस भी दूर होती हैं.

3. केला और दही

सबसे पहले आधे पके केले में 2 चम्मच दही मिला लें. इसे अच्छी तरह से मैश कर लें. अब इस पेस्ट को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं. 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें. आप इस फेस पैक को हफ्ते में 2-3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे एजिंग की समस्या (Ageing Problem) से भी बचाव होता है.

फायदा- केला और दही फेस पैक एजिंग (बूढ़ापा) स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है. दही झुर्रियों, महीने रेखाओं को कम करने में मदद करता है. इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है, जो त्वचा को टोन करता है और एकसार बनाता है.

