Weight Loss Drink: इस वक्त पीना शुरू करें ये कमाल का ड्रिंक, पिघल जाएगी पेट की चर्बी, मोटापे से जल्द मिलेगी राहत

Weight Loss Drink: खराब लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते लोग तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हैं. आज के दौर में जरूरत से ज्यादा मोटापा हर दूसरे व्यक्ति की परेशानी का कारण बन चुका है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हतैं कि अगर समय रहते बढ़ते मोटापे पर कंट्रोल न किया जाए तो ये ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी (personality) को खराब कर सकता है, बल्कि, कई तरह की बीमारियों को भी न्योता दे सकता है. इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि समय रहते बढ़ते वजन को कंट्रोल कर लिया जाए.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोटापे से राहत पाने के लिए हेल्दी डाइट बेहद जरूरी है. सही खानपान के साथ-साथ वर्कआउट भी वजन कम करने में आपकी मदद करता है. अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो पा रहा है तो खबर में नीचे बताए जा रहे इस ड्रिंक का सेवन जरूर करें, इससे आप बढ़ते हुए वजन से जल्दी ही छुटकारा पा सकते हैं.

वेट लॉस ड्रिंक बनाने वाला सामान (Weight Loss Drink)

2 चम्मच जीरा.

2 चम्मच सौंफ.

2 चम्मच अजवाइन.

2 छोटी दालचीनी की स्टिक.

इस तरह तैयार करें वजन कम करने वाला ड्रिंक

सबसे पहले जीरा, सौंफ, दालचीनी और अजवाइन को हल्का भुनकर ग्राइंडर करें. जब तक की ये पाउडर का रूप न ले ले उसे पीसते रहें. अब इसे एक एयरटाइट कंटेनर में रख लें. इस पाउडर को रोजाना एक कप गर्म पानी में एक टीस्पून डालकर गुनगुना पिएं. इससे आप कुथ ही दिन में फर्क दिखने लगेगा.

कैसे वजन कम करता है ये ड्रिंक (How does this drink reduce weight)

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, फाइबर और कई पोषक तत्वों से भरपूर जीरा, दालचीनी, अजवाइन और सौंफ, आपका पाचन दुरुस्त रखने में मदद करता है. अगर इस ड्रिंक का रोजाना सेवन किया जाए तो तेजी से वजन कम करने में मदद मिलती है. खास बात ये है कि यह ड्रिंक गैस्ट्रिक समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. अगर आप एक दिन में तीन हेल्दी मील लेते हैं और ऑयली, जंक फूड, पैक्ड फूड से बचते हैं तो यह पाउडर और भी बेहतर तरीके से काम करेगा.

कैसे करें वजन कम करने वाले ड्रिंक का सेवन

आप इसका सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं. इसके साथ ही सोने से पहले भी इसका सेवन किया जा सकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.​

