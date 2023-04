Housewives Health: घर में रहने वाली महिलाएं बिना जिम जाए घटा सकती हैं वजन, फॉलो करें ये रूटीन

Weight Loss Tips For Housewives: आजकल गड़बड़ लाइफस्टाइल के चलते अधिकतर लोग वजन बढ़ने का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में सबसे लोग जिम का ऑप्शन ही चुनते हैं. आम लोगों के लिए जिम जाना आसान हो सकता है, लेकिन उन महिलाओं के लिए बढ़ा हुआ वजन कम करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो हाउसवाइफ हैं. कुछ समस्याएं हाउसवाइफ के साथ हमेशा देखी जाती है, क्योंकि वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं. घर में रोजमर्रा के कई सारे कामों के चलते वो अक्सर अपने बढ़े हुए वजन पर ध्यान नहीं दे पातीं और ना ही जिम जाकर एक्सरसाइज करने का समय मिल पाता है. इसलिए आज हम उन महिलाओं के लिए कुछ टिप्स लेकर आएं हैं, जो घर पर रहकर आसानी से अपना वजन कम कर सकती हैं.



घर पर रहकर कैसे घटाएं वजन? (How To Lose Weight At Home)



एक्सरसाइज के हिसाब से मेंटेन करें प्रॉपर डाइट-

इस बात का ध्यान रखें कि आपको हाई कैलोरी वाला खाना कम खाना है. प्रॉपर डाइट के साथ प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी है. घर में बनने वाले भोजन को भी जरूरत अनुसार खाना है. जरूरत से ज्यादा खाना खाने से बचना है. अपनी डाइट में सलाद, फल, दही, एक कटोरी सब्‍जी, दाल, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स आद‍ि को शाम‍िल करना है. इन्ही सिंपल फॉर्मूले को अपनाकर आप घर बैटे-बैठे अपना वजन घटा सकती हैं. आपको जिम जाकर हैवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. हालांकि आप दिनभर में कम से कम 5 से 10 हजार कदम चलने की कोशिश करें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

हाउसवाइफ अगर जिम नहीं जा पाती हैं, तो वेट लॉस के लिए आपको सबसे पहला काम वॉक करना होगा. अगर आपके पास सुबह समय है तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं और अगर शाम के वक्त समय है तो शाम को वॉक के लिए जाएं. पहले धीरे-धीरे टहलें. फिर कुछ समय बाद स्पीड बढ़ाएं. इसके बाद आपको कार्डि‍यो वर्कआउट करना होगा. साथ-साथ अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना है.