आप भी बार-बार पूछते हैं एक ही सवाल तो हो सकती है ये बीमारी! पता भी नहीं चलता और हो जाते हैं शिकार

short term memory loss: अगर-आप भी बार-बार एक ही सवाल पूछते हैं तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के संकेत हो सकते हैं. यह एक तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है. जब कोई इंसान इसकी गिरफ्त में होता है तो उसे खुद पता नहीं चलता कि वो इससे पीड़ित है या फिर नहीं. लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं, जिनकी मदद से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पता लगाया जा सकता है.

वैसे तो ये एक सामान्य स्थिति होती है, लेकिन जब ये समस्या गंभीर हो जाती है तो व्यक्ति लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस की समस्या का भी शिकार हो सकता है. ऐसे में इसके लक्षण और कारण जानना जरूरी है.

शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या है? (What is short term memory loss)

आसान शब्दों में कहें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस दिमाग की वो कंडीशन है, जिसमें हम छोटी छोटी बातें, घटनाएं और सुनी और देखी चीजों को भूलने लगते हैं. मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी वर्किंग मेमोरी का हिस्सा होती है, यानि ये वह मेमोरी होती है, जिसे हमें रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करना होता है. जब किसी व्यक्ति की इस मेमोरी में समस्या आ जाती है तो उसे रोजमर्रा की छोटी चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहा जाता है.

कब होती है शार्ट टर्म मेमोरी लॉस की समस्या?

ओनलीमाय हेल्थ के अनुसार, यह कंडीशन अक्सर बढ़ती उम्र के साथ लोगों में देखी जाती है, लेकिन कई बार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अन्य कंडीशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यू, दिमाग में हुई कोई इंजरी या भूलने की बीमारी जिसे डिमेंशिया कहा जाता है, का भी हिस्सा हो सकता है.

शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लक्षण क्या-क्या हैं? (Symptoms of short term memory loss)

शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लक्षण उन जानकारियों का भूल जाना होता है, जो हाल ही में घटी हैं. नीचे जानिए इसके लक्षण

एक ही सवाल बार बार पूछना

सामान को कहीं रख देना और भूल जाना

हाल में हुई घटनाओं को भूल जाना

लोगों के नाम भूल जाना

सुबह की बात शाम को भूल जाना

हाल में पढ़ी या देखी घटना भूल जाना

वैसे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, इनमें नीचे दिए गए कुछ कारण सामान्य और प्रमुख माने जाते हैं...जैसे...

स्ट्रेस (तनाव)

नींद की कमी

उम्र का बढ़ना

अल्जाइमर डिजीज

ब्रेन ट्यूमर

ब्लड क्लोटिंग

सिर में लगी कोई चोट

सिर में ब्लीडिंग

डिप्रेशन और एंग्जायटी जैसी मानसिक समस्याएं

डॉक्टर के पास कब जाएं?

अगर आप कुछ दिनों से इस समस्या से जूझ रहे हों और आपको यह समस्या हाल ही में उपजी हुई नजर आ रही हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें. अगर आपके अपने आपसे कहने लगे हों कि आप आजकल बहुत भूलने लगे हैं तो डॉक्टर से मिलें.

क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का इलाज (What is the treatment of short term memory loss)

ओनलीमाय हेल्थ के अनुसार, इस बीमारी की कोई ठोस दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इसकी वजह कोई न कोई अन्य कंडीशन होती है, लेकिन इसके कुछ लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है. अगर किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म मेमोरी की समस्या हो जाती है तो डॉक्टर उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए सबसे पहले मौखिक उपचार करते हैं. फिर सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे टेस्ट की मदद से व्यक्ति की मानसिक स्थिति और सोचने समझने की क्षमता के बारे में पता लगाते हैं. इसके बाद वह ब्रेन में खून के बहाव का परीक्षण करने के लिए ब्रेन एंजियोग्राफी की मदद भी ले सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

