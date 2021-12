Year Ender: पूरे साल इन 4 सवालों का जवाब ढूंढती रही दुनिया! क्या आप पर मंडरा रहा है 1 अदृश्य संकट

Year Ender 2021: हर साल की तरह गूगल ने इस बार भी Google- Year In Search 2021 की लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में वो सभी सवाल होते हैं, जिनके बारे में लोग गूगल से जवाब चाहते हैं. वीडियो शेयर करके गूगल ने दुनियाभर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बताया. इन सवालों पर गौर करने के बाद पता चला कि 2021 में पूरी दुनिया को मेंटल हेल्थ को लेकर काफी फिक्र रही. इस वीडियो में सबसे ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े 4 खास सवालों के बारे में सर्च किया गया. जो कि साफ इशारा करते हैं कि दुनिया पर मेंटल हेल्थ का संकट गहरा रहा है.

आइए जानते हैं कि मेंटल हेल्थ से जुड़े किन 4 सवालों के इर्द-गिर्द दुनिया घूमती रही और उनके जवाब जानने की भी कोशिश करते हैं.

1. How to heal - कैसे उबरें?

दुख या फीलिंग को दबाने की कोशिश ना करें. अपना सपोर्ट सिस्टम विकसित करें. लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं. सेल्फ हेल्प बेस्ड किताबें पढ़ें. उन चीजों को करें, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है.

2. How to take care of your mental health - अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें?

WHO के मुताबिक, किसी ऐसे से बातें करते रहें, जिनपर आपको भरोसा हो. शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखें. उन कामों को करें, जिनसे खुशी मिलती है. स्मोकिंग, शराब जैसी नुकसानदायक आदतों से दूर रहें. आसपास की दुनिया के सुख-दुख को ऑब्जर्व करें.

3. How to stay strong - मजबूत कैसे बनें?

Forbes के अनुसार विश्लेषण करें कि क्या आप जितना दुख मना रहें हैं, क्या स्थिति या तकलीफ उतनी बड़ी है. हारने से डरना बंद करें. नकारात्मक विचारों से बचें. ध्यान रखें कि सफलता प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है. अनजान या नेगेटिव लोगों से बहस करने से बचें. किसी को मना करना सीखें.

4. How to be hopeful - आशावादी कैसे रहें?

दुनिया से अपनी अपेक्षाओं को कम करें. मानें कि आप किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं. मुश्किल और चुनौतीपूर्ण पलों का भी मतलब जानने की कोशिश करें. दूसरों की कहानियां भी सुनें. अपने लोगों से जुड़े रहें. ध्यान रखें कि इस दुनिया से सभी को खाली हाथ जाना है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.