International Day of Yoga: पीएम मोदी ने योग दिवस से पहले शेयर किए 16 योगासन, ताकि लोग सीख सके Yoga

21 June Yoga Day: दूनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है. योग भारत की परंपरा का एक अहम हिस्सा रहा है, जिसके महत्व को आज पूरी दुनिया मान रही है.

इस मौके पर लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें हिंदी और इंग्लिश में 16 योगासन और इसके फायदों का एक वीडियो है.

As Yoga Day approaches, I am sharing a set of videos that will offer guidance on various Asanas and their benefits. I hope this inspires you all to practice Yoga regularly. https://t.co/Ptzxb89hrV

— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2024