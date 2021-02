नई दिल्‍ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्‍टर परेड के बाद हुई हिंसा के बाद से गायब लोगों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. अब दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन से जुड़े ऐसे 115 लोगों की लिस्‍ट जारी की है.

बता दें कि 26 जनवरी की घटना के बाद से कई किसान लापता हैं और अभी तक उनसे जुड़ी कोई जानकारी उनके परिवारों को नहीं मिली है. आज दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसी को लेकर एक डिजिटल प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की.

सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा कि बीते कुछ दिनों से हमें कई लोगों ने संपर्क किया है और बताया है कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए किसान वापस घर नहीं लौटे हैं. उनका पता नहीं लग पा रहा है, वे मिसिंग है. मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों के घर के लोग वापस नहीं लौटे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी. यह सभी सरकारों का दायित्व है कि जो लोग मिसिंग हैं, उन्हें ढूंढकर परिवारों को सूचित किया जाए.

The issue of farmers missing from the protest sites is a matter of grave concern. We are trying our best to connect them to their families | LIVE https://t.co/nlGKNP01lx

