कोरोना के 5 संदिग्ध मरीज नागपुर के अस्पताल से भागे, भारत में अब तक 82 पॉजिटिव केस

नागपुर. महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के 5 संदिग्ध मरीज अस्पताल से भाग गए. कोरोना के लक्षण मिलने के बाद उन्हें मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया था. इस मामले पर जानकारी देते हुए, SI,सचिन सूर्यवंशी ने बताया, 'कोरोना के 5 संदिग्ध मरीज थे. 1 की रिपोर्ट नेगेटिव थी, जबकि 4 की रिपोर्ट अभी आनी है. वे लोग नाश्ता करने के लिए निकले थे. संदिग्ध मरीजों का कहना था कि उन्हें कोरोना के मरीजों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए.'

Nagpur: 5 #COVID19 suspects escaped from isolation ward of Mayo Hospital. S Suryavanshi, Sub-Inspector Nagpur police station says, "One of them had tested negative, reports of other 4 were awaited. We have traced them & they will be brought back to hospital by the administration" pic.twitter.com/GOsOLfzrcs

