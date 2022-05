87 साल के इस पूर्व CM को सम्मान के साथ मिली 10वीं-12वीं की मार्कशीट, तारीफ करने से नहीं रोक पाए जूनियर बच्चन

Former CM cleared 10th at age of 87: अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, 'ऐज इज जस्ट अ नंबर' (Age is just a number). यानी उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है. आमतौर पर इस कहावत का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई ऐसा काम कर दिखाए जिससे लोग चौंक जाएं. हाल ही में हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया.

पूर्व CM को सम्मान के साथ दी गई मार्कशीट

दरअसल हरियाणा बोर्ड ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (Indian National Lok Dal) के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट दी. बता दें कि चौधरी चौटाला सोमवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप (Maharana Pratap) की 428वीं जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे. भिवानी में हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने बड़े सम्मान के साथ पूर्व मुख्यमंत्री को 10th और 12th की मार्कशीट दी.

बोर्ड ने रोक ली थी पुरानी मार्कशीट

गौरतलब है कि पूर्व CM चौटाला ने साल 2019 में 10वीं के एग्जाम दिए थे लेकिन उस समय वो इंग्लिश का पेपर नहीं दे पाए थे. चौटाला का 10वीं का अंग्रेजी का र‍िजल्‍ट न आने के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उनका 12वीं का परिणाम भी रोक रखा था. इस वजह से बोर्ड ने उनकी मार्क शीट रोक ली थी. हालांकि अगस्त 2021 में 10वीं का अंग्रेजी का पेपर दिया था जिसमें उन्होंने 88% अंक प्राप्त किए थे.

87 साल की उम्र में पास की 10वीं और 12वीं

पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रार्थना पत्र बोर्ड को दिया, जिसमें इस बात का ज‍िक्र था कि उनका 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है और उनका 12वीं का रुका हुआ र‍िजल्‍ट भी घोषित किया जाए. इसके बाद ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने उनका पूरा रिजल्ट जारी किया. इसके साथ ही वो 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं पास करने वाले नेता बने. हाल ही में अभिषेक बच्चन की भी एक फिल्म आई है जिसमें वो मुख्यमंत्री रहने के बाद 10वीं की परीक्षा में पास होते हैं.

अभिषेक बच्चन ने किया ट्वीट

पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की मार्कशीट मिलने के बाद अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर #dasvi लिखा. बता दें कि पूर्व CM ने 87 साल की उम्र में 10वीं और 12वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है.

