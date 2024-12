जर्मनी के क्रिसमस बाजार में घुसी गाड़ी ने मचाया आतंक, 2 लोगों की मौत, 60 जख्मी

Germany Christmas: जर्मनी के मैगडेबर्ग शहर के एक भीड़ भरे क्रिसमस बाजार में एक कार के घुसने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 लोग घायल हो गए. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह संदिग्ध हमला है. कार के संदिग्ध चालक, सऊदी अरब के 50 वर्षीय डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो जर्मनी में स्थायी निवास रखता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो फुटेज में उस भयावह लम्हे को देखा जा सकता है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक काली कार भीड़ के बीच से तेजी से गुजरी.

न्यूज एजेंसी के हवाले से सैक्सोनी-एनहाल्ट के गवर्नर रीनर हसेलॉफ ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा,'जैसा कि स्थिति है, वह अकेला अपराधी है, इसलिए जहां तक ​​हमें पता है, शहर को अब कोई खतरा नहीं है.' गवर्नर ने कहा,'इस हमले का शिकार होने वाला हर इंसान एक भयानक त्रासदी है और एक इंसान की जान बहुत बड़ी है.'

इस बीच सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा की है, देश के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी. द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के 50 वर्षीय मेडिकल डॉक्टर तालेब ए मनोचिकित्सा में सलाहकार हैं. तालेब 2006 से जर्मनी में रह रहे थे और उन्हें 2016 में शरणार्थी का दर्जा दिया गया था.

Vehicle Ramming Incident at Christmas Market in Magdeburg

Reports of at least 11 Killed and over 60 Injured.

A driver ran over a group of people this evening (Friday) at a Christmas market in the city of Magdeburg, Germany.

According to the German newspaper Bild, several… pic.twitter.com/XNfSV1rtJY

