‘A Suitable Boy’ विवाद में यशवंत सिन्हा ने KISS को लेकर किया ट्वीट, भड़के लोग

नई दिल्ली: वेब सीरीज ‘ए सूटेबल बॉय’ को लेकर मचे बवाल के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा को निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन खुद ही निशाना बन गए. सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है.

उल्टा पड़ा दांव

दरअसल, नेटफिल्क्स की वेब सीरीज ए सूटेबल बॉय (A Suitable Boy) के कुछ दृश्यों पर मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई है. इस संबंध में पुलिस FIR भी दर्ज कर चुकी है. इसी को लेकर यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) ने भाजपा पर निशाना साधने का प्रयास किया. उन्होंने चुंबन (Kiss) शब्द का इस्तेमाल करते हुए भाजपा पर तंज कसा, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया.

A kiss shd not be allowed anywhere, not even in the bedroom, never in a holy place. All christian brides and grooms who customarily kiss each other after their wedding beware. In MP they will be sent to jail.

— Yashwant Sinha (@YashwantSinha) November 23, 2020