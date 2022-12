AAP ने 2024 चुनाव के लिए बनाया खास प्लान, राज्यसभा सांसद को दी बड़ी जिम्मेदारी

AAP appoints National General Secretary: गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Election 2022) में मिले वोट के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने योग्य बनी आम आदमी पार्टी (AAP) अब 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) की तैयारियों में जुट गई है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए आप ने पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक (Sandeep Pathak) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

AAP ने संदीप पाठक को बनाया पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव

आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक (Sandeep Pathak) को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) नियुक्त किया है. पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के मद्देनजर यह नियुक्ति की गई है.

पंजाब और गुजरात चुनाव में पार्टी प्रभारी थे संदीप पाठक

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक (Sandeep Pathak) पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रभारी थे. पंजाब में पार्टी को जीत दिलाने और सरकार बनाने में संदीप पाठक ने अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा गुजरात में भी वोट प्रतिशत बढ़ाने में उनका योगदान रहा है. गुजरात में मिले मतों के आधार पर ही आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने योग्य बनी है.

PAC के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे संदीप पाठक

आम आदमी पार्टी (AAP) ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर दी. इसकी घोषणा करते हुए आप के ट्विटर पर लिखा गया, 'पार्टी संदीप पाठक (Sandeep Pathak) को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री नियुक्त करती है. वह 'आप' के राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे. नई भूमिका के लिए आपको शुभकामनाएं.'

देश के कोने-कोने में बनाना है आप संगठन: केजरीवाल

संदीप पाठक (Sandeep Pathak) की नियुक्ति के बाद पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर बधाई दी. उन्होंने कहा, 'मैं डॉक्टर संदीप पाठक को बधाई देता हूं और उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं. हमें देश के कोने-कोने में आप संगठन बनाना है.'

I congratulate Dr Sandeep Pathak and wish him good luck for his new responsibility. We have to build AAP sangthan in every nook and corner of the country https://t.co/o2l3WJa7tr

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 13, 2022