सोनू सूद की बहन कांग्रेस में शामिल, एक मंच पर नजर आए सिद्धू और चन्नी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं. उन्होंने सोमवार को पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. इस मौके पर सिद्धू ने कहा कि सोनू सूद ने कोरोना काल में मानवता के लिए अनोखा काम किया और अब उनके परिवार का एक सदस्य हमारे साथ जुड़ रहा है.

Sonu Sood is known all over the world for his humanity and kindness & today a member from that family is joining us. She is an educated woman: Punjab Congress president Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/GbwuujKVjA

