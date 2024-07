दिल्ली आते ही संत.. बंगाल में शैतान, राज्य में अघोषित आपातकाल, ममता पर बरसे अधीर रंजन

Adhir Ranjan Chowdhury: पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी इधर दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के दौरान सरकार पर बिफर गईं और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया. ममता ने बैठक के बीच ही वॉकआउट कर दिया और आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया. सरकार की तरफ से कहा गया कि यह पूरी तरह से झूठ है. उधर सीनियर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर एक के बाद एक आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि ममता झूठ बोल रही हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है. वे खुद बंगाल में तानाशाही करती हैं.

असल में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दिल्ली में ये संत की तरह नजर आती हैं लेकिन कोलकाता आते ही इनका रूप बदल जाता है. बंगाल में अघोषित आपातकाल है. तानाशाही का स्वरुप रोज देखने को मिलता है. ममता लगतार झूठ बोल रहीं हैं कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता है. ये मुझे ताजुब होता है. ममता पहले ही बयान देती हैं कि क्या क्या होने वाला है.

इतना ही नहीं अधीर ने यह भी कहा कि चुनाव हो या न हो, बंगाल में जिस तरह की अराजकता का सामना करना पड़ रहा है. नगर निगम चुनाव में हमें वोट देने का मौका नहीं मिला. जबरदस्ती चुनाव जीतते हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान , वहां केंद्र द्वारा सुरक्षा बल तैनात किए गए थे इसलिए कुछ स्थानों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ लेकिन हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ.

#WATCH | Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, " The kind of anarchy we are getting to face in Bengal irrespective of whether the election is there or not...in Municipal election, we did not get the chance to vote...forcefully they win elections...during the Lok Sabha… pic.twitter.com/MGHKGoczVm

