नए साल पर दिल्ली में घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये एडवाइजरी, कहीं लेने के देने न पड़ जाए

Advisories for New Year In Delhi: नए साल पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक को व्यवस्थित रखने के लिए कमर कस ली है. दिल्ली में 16,500 से अधिक पुलिसकर्मी, 1,000 ट्रैफिक के जवान तैनात किए जाएंगे. वहीं, 1,600 जगहों पर पिकेट्स लगाए गए हैं.