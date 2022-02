VIDEO: अखिलेश यादव की पुलिस पर शर्मनाक टिप्पणी, भरी सभा में डांटते हुए कही ये कड़वी बात

लखनऊ: यूपी के असेंबली चुनाव (UP Assembly Election 2022) में नेताओं की बदजुबानी के मामले जारी हैं. अब एसपी चीफ अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने राज्य के पुलिसकर्मियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है.

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) बुधवार को कन्नौज के तिर्वा में चुनावी जनसभा कर रहे थे. उसी दौरान वे पुलिसकर्मियों पर भड़क गए. पुलिस वालों को डांटते हुए अखिलेश यादव ने कहा, 'ए पुलिस वालों, ए पुलिस. क्यों कर रहे हो तमाशा. तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता.'

#WATCH | SP chief Akhilesh Yadav lashes out at Police personnel forcefully evacuating the area near the stage of his public rally in Tirwa, Kannauj. Police attempted to remove from the area, the people who were trying to enter it. pic.twitter.com/lYTpp0t0iM

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 16, 2022