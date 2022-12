Akhilesh Yadav: चाचा शिवपाल ने भतीजे अखिलेश यादव की बताई नई पहचान, रखा ऐसा नाम जो हो गया पॉपुलर

Akhilesh Yadav new name given by Shivpal Yadav: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. खासकर समाजवादी पार्टी (SP) के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस ‘छोटे नेता जी’ नाम चर्चा हर तरफ हो रही है वह कोई और नहीं बल्कि एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव है.

चाचा शिवपाल ने दी नई पहचान

अखिलेश यादव को उनके बेहद करीबी लोग उनके बचपन के नाम 'टीपू' कहकर पुकारते हैं. वहीं मीडिया में कई बार उनके बचपन के नाम 'टीपू' से उन्हें संबोधित किया जाता है. यूपी की सियासत में बड़ा रसूख रखने वाली इस यादव फैमिली के करीबी बताते हैं कि अखिलेश का निकनेम यानी पुकार का नाम 'टीपू' मुलायम सिंह के खास दोस्त प्रधान दर्शन सिंह यादव ने रखा था. पर अब चाचा शिवपाल ने अखिलेश को एक नया नाम दिया है.

पूरे यूपी में पॉपुलर हुआ नाम

मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश को यह नाम दिया था. आपको बताते चलें कि शिवपाल ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान लोगों से अपील की थी कि अखिलेश को छोटे नेता जी के नाम से पुकारा जाए. अब शिवपाल का दिया यह नाम सपा कार्यकर्ताओं को खूब पंसद आ रहा है. कानपुर, इटावा, मैनपुरी, एटा जैसे कई शहरों छोटे नेता जी नाम के पोस्टर-बैनर भी लगने लगे हैं. इस नाम की जबरदस्त चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है.

नारे से बढ़ाई नजदीकी

दरअसल अखिलेश यादव के एक भाषण का संदर्भ देते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा था, 'आपने (अखिलेश) करहल में कहा कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) जैसा कोई नेता नहीं है. ये सही है यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैनपुरी और सैफई के लोग उन्हें बड़े मंत्री कहा करते थे और मुझे छोटे मंत्री कहते थे. लेकिन अब से मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अखिलेश को छोटे नेता जी कहकर पुकारें.' वहीं समाजवादी पार्टी की सियासत की बात करें तो भतीजे अखिलेश के नए नाम के अलावा पार्टी में चाचा शिवपाल यादव की नई भूमिका को लेकर बड़ी तेजी से चर्चा हो रही है.

