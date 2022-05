Akhilesh Yadav: PM मोदी पर अखिलेश का तंज, बोले- डेटा से पेट नहीं भरता, दाल-चावल सस्ता होना चाहिए

Data Does Not Fill The Stomach: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि सिर्फ डेटा से पेट नहीं भरता, सस्ता पेट्रोल-डीजल, गैस, दाल, चावल, तेल, घी और आटा भी होना चाहिए.

अखिलेश यादव ने किया ट्वीट

सपा प्रमुख ने मंगलवार को ट्वीट (Tweet) किया, 'सस्ता पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel), गैस (Gas), दाल, चावल, तेल, घी और आटा भी हो न कि केवल डेटा क्योंकि डेटा से पेट नहीं भरता.' उन्होंने इसी ट्वीट में सवाल उठाते हुए कहा, 'सवाल यह है कि जब हैं भूखे पेट, तो क्या करेगा नेट. विदेशों में सम्पन्न लोगों से ताली बजवाना और देश में विपन्न (Poor) आदमी की थाली सजवाना दो अलग-अलग बातें हैं.'

सस्ता पेट्रोल-डीज़ल, गैस, दाल, चावल, तेल, घी और आटा भी हो न कि केवल डेटा… क्योंकि डेटा से पेट नहीं भरता. सवाल ये है कि: जब हैं भूखे पेट, तो क्या करेगा नेट. विदेशों में सम्पन्न लोगों से ताली बजवाना और देश में विपन्न आदमी की थाली सजवाना… दो अलग-अलग बातें हैं. pic.twitter.com/N9t52RBLnO — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 3, 2022

पीएम का एक वीडियो भी किया शेयर

अखिलेश ने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश में लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें मोदी कह रहे हैं, 'भारत (India) में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है.' मोदी का वाक्य पूरा भी नहीं हो रहा कि लोग उत्साह के साथ खूब जमकर तालियां बजा रहे हैं. मोदी कहते हैं, 'इतना ही नहीं, तालियां तो अब बजने वाली हैं. तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा (Cheap Data) है वह बहुत से देशों के लिए अकल्‍पनीय है.' उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी यूरोप (Europe) के तीन देशों की यात्रा पर हैं. यात्रा के पहले चरण में सोमवार को वह जर्मनी पहुंचे. मोदी ने जर्मनी (Germany) में भारतीय समुदाय को संबोधित किया.

प्रवासी भारतीयों ने लगाए कई नारे

प्रवासी भारतीयों के लिए प्रधानमंत्री का एक घंटे का संबोधन बर्लिन (Berlin) में ‘थिएटर एम पोस्टडैमर प्लात्ज’ में हुआ. वहां बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय एकत्र हुए थे. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने ‘भारत माता की जय’, ‘मोदी है तो मुमकिन है’ और ‘2024, मोदी फिर एक बार’ जैसे नारे लगाए. मंगलवार को मोदी जर्मनी से डेनमार्क (Denmark) पहुंचे और इसके बाद अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वह कुछ समय के लिए फ्रांस में रुकेंगे, जहां वह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (French President Emmanuel Macron) से मुलाकात करेंगे.

