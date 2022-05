Anti-Terrorism Day: भारत के सभी राज्यों में इस दिन मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस

Anti-Terrorism Day In India On 21 May: बीते कुछ सालों में सरकार, पुलिस और सुरक्षाबल की मदद से आतंकवादी गतिविधियों (Terrorist Activities) में कमी भी देखने को मिली है. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों को पत्र जारी कर आतंकवाद विरोधी दिवस के मनाए जाने की जानकारी दी है.

21 मई को मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस

भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाएगा. सभी सरकारी कार्यालयों (Government Offices) में आतंकवाद विरोधी शपथ लेने को कहा गया है. आपको बता दें कि आतंकवाद (Terrorism) के खिलाफ भारत सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं.

ये भी पढें: Monsoon Update: खुशखबरी! मॉनसून की तारीख आई सामने, जानिए केरल में कब देगा दस्तक

आतंकवाद विरोधी शपथ ली जाएगी

21 मई को केंद्रीय मंत्रालयों की छुट्टी के चलते 20 मई को आतंकवाद विरोधी शपथ (Anti-Terrorism Pledge) लेने को कहा गया है. भारत में लगातार बढ़ते कोरोना (Corona) के मामलों के चलते शपथ के दौरान कोविड-19 नियमों (Covid-19 Rules) का पालन करने पर जोर दिया गया है.

ये भी पढें: शहनाज गिल की इन अदाओं पर हार जाएंगे अपना दिल, नहीं देखा होगा ऐसा अंदाज

युवाओं को करना है जागरूक

गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) के अनुसार इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर करना है. अगर युवाओं (Youth) को इस रास्ते से दूर रखने में कामयाबी मिली तो आतंकवाद (Terrorism) की जड़ें खुद-ब-खुद देश से खत्म हो जाएंगी.

LIVE TV