Discrimination With Kerala Girl: स्टेज पर मुस्लिम बच्ची को बुलाने पर मौलाना ने डांटा, आरिफ मोहम्मद खान ने लगाई क्लास

Maulana Scolded Organizers For Calling Girl On Stage: केरल (Kerala) में स्टेज पर मुस्लिम बच्ची (Muslim Girl) को बुलाने पर मौलाना अब्दुल्ला मुसैलियार ने कार्यक्रम के आयोजकों को खूब खरी-खोटी सुनाई. मौलाना अब्दुल्ला मुसैलियार ने बच्ची की हौसला अफजाई करने के बजाय तौहीन की. मौलाना ने कहा कि इनाम के लिए लड़की को मंच पर आने की जरूरत नहीं थी. इनाम उनके पिता को स्वीकार करना चाहिए था. इस घटना को लेकर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मौलाना की क्लास लगाई है.

मौलाना अब्दुल्ला मुसैलियार ने कहा कि अब इस लड़की की तस्वीर अगले दिन सब जगह छपेगी. जान लें कि ये घटना मलाप्पुरम में बीते 10 मई को हुई. मुस्लिम छात्रा को इनाम देने के लिए स्टेज पर बुलाए जाने के बाद मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल्ला मुसैलियार भड़क गए और उनका तालिबानी बर्ताव देखने को मिला. मुस्लिम छात्रा से पहले स्टेज पर इनाम देने के लिए एक छात्र को बुलाया गया था लेकिन उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी हौसला अफजाई की गई.

हालांकि, मुस्लिम छात्रा के साथ भेदभाव होने के बाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मौलाना अब्दुल्ला मुसैलियार को आड़े हाथों लेते हुए इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि क्या हम अपनी बेटियों को धर्म गुरुओं की इच्छा भरोसे छोड़ेंगे, जो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं. जब हमारी बेटियों का अपमान हो रहा हो तब चुप रहना मैं पाप समझता हूं. उन्होंने आगे कहा कि अगर इस बारे में बात की जाती तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ताज्जुब है कि किसी ने बात नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया.

Are we going to leave our daughters to the whims & wills of persons masquerading as religious leaders but are highly discriminating against women. I consider it a sin to remain silent when our daughters are being humiliated, insulted: Arif Mohd Khan, Governor Kerala pic.twitter.com/0ppiQ18ouW

— ANI (@ANI) May 12, 2022