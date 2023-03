Hanuman Chalisa: इन विदेशी कलाकारों ने सुनाई हनुमान चालीसा, आप भी कह उठेंगे- जय हनुमान ज्ञान गुन सागर

Hanuman Chalisa New Video Ram Navmai: हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति रामबाण है. यूट्यूब (Hanuman Chalisa on You tube) पर यह सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली स्तुति बन चुकी है. कहा जाता है कि हनुमान (Hanuman) जी की भक्ति करने वाले श्रद्धालु हमेशा सुरक्षित और सुखी रहते हैं. आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि जीवन में शोर व शाति का संतुलन बना सकें. रामनवमी (Ram Navmai) पर आज ये सबसे बड़ा संदेश है.

हनुमान जी (Hanuman Ji) अजर अमर हैं. वो कलियुग में भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात मौजूद रहते हैं. हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) में लिखा है 'नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा।। चालीसा में ये भी लिखा है कि संकट तें हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै।। यानी हनुमान जी की कृपा हो जाए तो कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता है. यही वजह है कि संकट आते ही लोग फौरन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं. ग्लोबल हुई हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा को सैकड़ों गायकों ने अपनी आवाज में गाया है. अब चूंकि संकटमोचक बजरंबबली हनुमान जी के भक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं. ऐसे में नवरात्रि के शुभ अवसर पर कई महाद्वीपों के कलाकारों ने मिलकर 'श्री हनुमान चालीसा' को हार्ड रॉक वर्ज़न में पेश किया है, जो अपने आप में अद्भुत और बेहद अनोखा है. 'आपन तेज संभारो आपैं' हनुमान चालीसा का जो स्वरूप बना है, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है. इसे नीदरलैंड के गजल व पॉप गायक, गिरमिटिया मजदूरों के वंशज राजमोहन ने अपनी जोशीली आवाज में गाया है. 'दायरा म्यूजिक' नाम के यूरोपियन बैंड के चैनल से इस गाने को रिलीज़ किया गया है. इसे सुनने के बाद आपके अंदर जोश आ जाएगा. हनुमान चालीका के इस हार्ड रॉक वर्जन को सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. हनुमान चालीसा का अद्भुत पाठ हनुमान चालीसा के इस वर्ज़न को रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर रिलीज़ किया गया है. जिसे बिहार के आरा निवासी फिल्मकार देवेन्द्र सिंह ने अपनी टीम के साथ तैयार किया है. इस हनुमान चालीसा का म्यूजिक यूरोप में कम्पोज़ हुआ है, जबकि शूटिंग भारत , नीदरलैंड और सूरीनाम में हुई है. दायरा म्यूजिक के मुख्य रैप गायक मानव डी का कहना है कि गिरमिटिया मजदूरों को विदेश में ले जाया गया, लेकिन वे अपनी संस्कृति नहीं भूले और ना ही देश से प्रेम. वहीं ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हनुमान चालीसा को इतने बड़े स्तर पर इस अवतार में पेश किया गया है. कौन हैं राजमोहन भारत से नीदरलैंड गए अपने पूर्वजों के तीसरी पीढ़ी के वंशज राजमोहन ने बताया कि उनका मन हमेशा भारत में ही रहता है. उनके पूर्वज सदियों पूर्व यहां से मजदूरी के लिए पांच वर्षो के कांट्रैक्ट पर सूरीनाम गए थे. लेकिन अनुबंध समाप्त होने पर वहां की सरकार उनको खेती की जमीन देकर बसाने का कार्य करने लगी तो पूर्वजों ने वहीं बस जाना बेहतर समझा. नीदरलैंड के गजल व पॉप गायक, गिरमिटिया मजदूरों के वंशज राजमोहन पिछले महीने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ आए थे जहां उन्होंने मीडिया को हनुमान चालीसा के इस नए संस्करण को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने तकी जानकारी साझा की थी. राजमोहन भोजपुरी में भी गाते हैं.