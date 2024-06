'रात 11 के बाद लाठीचार्ज, नो फ्रेंडली पुलिस...' यह सुनकर क्यों भड़क गए Asaduddin Owaisi?

Hyderabad Police Owaisi News: नो फ्रेंडली पुलिस, लाठीचार्ज पुलिस... कुछ इसी तरह का अनाउंसमेंट हैदराबाद पुलिस की ओर से किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कई लोगों ने ऐसा दावा किया है. अब हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के डीजीपी और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा है.

ओवैसी ने जिस शख्स का वीडियो पोस्ट शेयर किया है उसमें लिखा गया है, '11 के बाद इधर दिखना इच्च नहीं. अगर दिखे तो... लाठीचार्ज कर देंगे. नो फ्रेंडली पुलिस, लाठीचार्ज पुलिस. ठीक है?' दावा किया जा रहा है कि हैदराबाद पुलिस ने ट्रेडर्स को साफ कह दिया है कि रात में 11 के बाद दुकानें या दूसरे प्रतिष्ठान खुले नहीं रह सकते. हालांकि आधिकारिक रूप से निर्देश नहीं हैं. ऐसे में कारोबारियों में भ्रम की स्थिति बन गई है.

.@TelanganaDGP @CPHydCity could such an announcement be made by police in Jubilee Hills? Whether they are Irani chai hotels or pan shops or commercial establishments, they should be allowed to remain open till 12 AM at least. In any case, there should be a uniform policy across… https://t.co/bw7kVyYLvF

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) June 24, 2024