यूक्रेन युद्ध के बीच आया मुगलों-राजपूतों के संघर्ष का एंगल, भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी

नई दिल्ली: रूस-यूक्रेन जंग (Russia-Ukraine War) में मुगलों का जिक्र आने पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) भड़क गए हैं. ओवैसी ने यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा (Ukrainian Ambassador Igor Polikha) के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि उन्हें इतिहास का अधूरा ज्ञान है. बता दें कि यूकेन के राजदूत ने रूसी हमले को जनसंहार करार देते हुए कहा था कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुगलों ने राजपूतों के साथ किया था.

भारत में रूस के राजदूत (Ukrainian Ambassador Igor Polikha) इगोर पोलिखा ने मंगलवार को यूक्रेन में रूसी हमले की तुलना मध्यकालीन भारत में राजपूतों के खिलाफ मुगलों के कथित जनसंहार से की थी. यूक्रेन के खारकीव शहर में रूसी हमले में भारतीय छात्र की मौत के बाद पोलिखा नई दिल्ली स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय पहुंचे थे. उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही थी.

ये भी पढ़ें -पाकिस्तानी छात्रों ने यूक्रेन से निकलने के लिए लहराया तिरंगा, हकीकत जान हर भारतीय को होगा गर्व

मीडिया से बात करते हुए यूक्रेनी राजदूत ने कहा था, ‘रूस का हमला ठीक वैसा ही है जैसे मुगलों ने राजपूतों का जनसंहार किया था. मैं दुनिया के सभी प्रभावी नेताओं से अपील करता हूं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सभी संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए, हमला रोकें. मैं मोदी जी से भी अपील करता हूं’. अब AIMIM लीडर ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने इस बयान पर आपत्ति जताई है.

His Excellency should keep his half-baked knowledge about medieval Indian history to himself. It reeks of Islamophobia, besides being an inaccurate representation of what’s going on. Wonder where he got the idea of using “Mughals” to get @narendramodi’s attention? https://t.co/tPtlvrnA3w

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) March 1, 2022