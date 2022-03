चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी एकता में फूट, ममता के आरोपों पर बिफरे कांग्रेस नेता

नई दिल्ली: असेंबली चुनावों में हार के बाद एक बार फिर विपक्षी एकता में फूट पड़ती दिख रही है. पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कांग्रेस (Congress) पर निशाना साधते हुए एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस अलायंस बनाने का आह्वान किया था. इसके बाद अब कांग्रेस ने भी उन पर जबरदस्त पलटवार किया है.

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के इन आरोपों पर कांग्रेस (Congress) ने भी जोरदार पलटवार किया है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury ) ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘पागल’ तक कह डाला. चौधरी ने कहा, ‘पागल व्यक्ति को जवाब देना सही नहीं है, पूरे भारत में कांग्रेस के 700 विधायक हैं. दीदी के पास हैं? कांग्रेस के पास विपक्ष के कुल वोट शेयर का 20% है. क्या उनके पास है?

Not right to respond to a mad person. Congress has 700 MLAs across India. Does Didi have it? Congress has 20% of Opposition's total vote share. Does she have it? She's saying this to please BJP & act as its agent. She says things like this to stay relevant: AR Chowdhury, Congress https://t.co/jhQEfJj5T0 pic.twitter.com/JQxfbRGIlq

— ANI (@ANI) March 12, 2022