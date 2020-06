पीएम मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए इस दुकानदार ने जो किया, उसे जानकर आप करेंगे तारीफ

महाराष्ट्र: कोरोना काल ( Coronavirus) में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरूआत की है. आत्म निर्भर अभियान के तहत उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी चीजों अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की अपील की है. ऐसे में महाराष्ट्र के एक दुकानदार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर ग्राहकों की पहचान के लिए स्वदेशी-विदेशी सामानों को अलग कर दिया है.

पुणे के एक जनरल स्टोर में मालिक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए सामान पर 'स्वदेशी' और 'विदेशी' का लेबल लगाया है. स्टोर मालिक ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, 'हमने यह व्यवस्था शुरू की है, क्योंकि लोगों को यह नहीं पता है कि कौन सा ब्रांड भारतीय है और कौन सा अंतरराष्ट्रीय है. यह कदम आत्म निर्भर भारत अभियान के समर्थन में उठाया गया है.'

Maharashtra: Grahak Peth, a cooperative dept store in Pune has labelled items as ‘swadeshi’ & ‘videshi'. S Pathak, MD Grahak Peth says, “We started this arrangement as ppl don't know which brand is Indian&which one is international. It is in support of #AtmanirbharBharatAbhiyan” pic.twitter.com/bPrVOaPzOV

— ANI (@ANI) June 9, 2020