Krishna Janmabhoomi Dispute: औरंगजेब ने तुड़वाया मथुरा का श्रीकृष्ण मंदिर, यहां सीढ़ियों के नीचे छिपाई गईं मूर्तियां; मिला सबूत

औरंगजेब के फरमान का सबूत

औरंगजेब के फरमान में कहा गया कि रमजान के महीने में, बादशाह (औरंगजेब) के आदेश पर केशव राय मंदिर को नष्ट कर दिया गया और इसकी मूर्तियों को आगरा लाया गया और बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफनाया गया.

Yes its a Historical Fact.

Aurangzeb's Farman says "In the month of Ramdan, On the Order of Emperor (Aurangzeb) the Keshav Rai Temple was destroyed.. and Its Idols were bought to Agra & buried under Steps of Begam Sahib Mosque."

1) Farman

2) Translation (Masir i Alamgiri) https://t.co/VoBgeDUOLx pic.twitter.com/sx08inOIrA

