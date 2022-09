Himachal Pradesh में कांग्रेस को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने थामा BJP का दामन

Himachal Pradesh Assemby Election 2022: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए और दावा किया कि विपक्षी दल दृष्टिहीन, दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो गया है. बता दें कि हर्ष महाजन राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री भी रह चुके हैं. वे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी सहयोगी भी थे. हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह पार्टी विधायक हैं.

हिमाचल में कांग्रेस को झटका

भाजपा की सदस्यता लेते हुए हर्ष महाजन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के निधन के बाद कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचा है. वह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए और एक मजबूत सरकार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी दिल्ली की तरह कांग्रेस को मां और बेटा चला रहे हैं.

Former Working President of Himachal Pradesh Congress Shri Harsh Mahajan joins BJP in the presence of senior party leaders at party headquarters in New Delhi. #JoinBJP pic.twitter.com/sUzWePSMFH

— BJP (@BJP4India) September 28, 2022