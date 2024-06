Bihar Bridge Collapse: बिहार में पुलों की 'जलसमाधि' में नया एंगल, मांझी ने जो बोला; आपको हैरान कर देगा

Bihar Bridge Collapse News: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को कहा कि बिहार में पुल ढहने की घटनाओं के पीछे राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार को बदनाम करने की ‘साजिश’ हो सकती है. राज्य में एक सप्ताह से भी कम समय में पांच बड़े और छोटे पुल ढह गए हैं. ये पुल अररिया, सीवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और मधुबनी जिलों में थे.

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) के प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने संवाददाताओं से कहा, ‘राज्य में अचानक पुल ढहने की घटनाएं क्यों होने लगी हैं? यह लोकसभा चुनाव के बाद क्यों हो रहा है? ऐसी घटनाएं एक महीने पहले क्यों नहीं हो रही थीं? मुझे इसके पीछे किसी साजिश का शक है. संबंधित अधिकारियों को इस पहलू पर गौर करना चाहिए.’

#WATCH | Gaya, Bihar: Jitan Ram Manjhi, Union Minister of Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) says, "It is a matter of concern that bridges are collapsing (in Bihar). It looks as if poor-quality material might have been used. But why were the bridges not collapsing before… pic.twitter.com/86p8Ak5ErL

— ANI (@ANI) June 29, 2024