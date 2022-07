PFI: पटना पुलिस ने PFI के दो आतंकवादियों को किया गिरफ्तार, चला रहे थे हथियार चलाने का ट्रेनिंग कैंप

Patna, Police Arrested 2 Terrorists: बिहार पुलिस (Bihar Police) ने आतंकी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल दो आतंकियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार दोनों आतंकी एक समुदाय विशेष के लोगों को आतंकी प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे. पुलिस ने उनके कब्जे से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. इन दस्तावेज के अनुसार दोनों आतंकी वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे थे.

फुलवारी शरीफ से 2 आतंकी गिरफ्तार

पटना के एएसपी मनीष कुमार (ASP Manish Kumar) ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों आतंकवादियों के नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज हैं. मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस से रिटायर है. इसके अलावा अतहर परवेजआतंकी संगठन सिमी (SIMI) का सदस्य था. इस संगठन पर बैन लगने के बाद वो पीएफआई से जुड़ गया था और ये आतंकवादी उनकी राजनीतिक विंग एसडीपीआई के लिए काम करता है.

On July 6-7, in name of martial arts, locals were taught to use swords & knives. They instigated others toward religious violence. We have CCTV footage as well as witness accounts. Parvez also raised funds in lakhs, ED is being involved for the same: Bihar SSP Manish Kumar pic.twitter.com/D9o6YKFgMn

