Bihar Crime: बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक सिपाही की मौत

Firing on Police in Siwan: बिहार के सीवान में बुधवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने छापेमारी कर लौट रही पुलिस टीम पर हमला (Attack on Police) करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिस जवान (Bihar Police) की मौत हो गई. वहीं, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद बाइक सवार बेखौफ अपराधी मौके से फरार हो गए. घायल व्यक्ति को सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

छापेमारी कर लौट रही थी पुलिस

घटना सीवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव के नजदीक हुआ, जब सिसवन थाना की पुलिस टीम देर रात्र छापेमारी कर लौट रही थी. पुलिस की गाड़ी जैसे ही ग्यासपुर के समीप पहुंची तो तीन की संख्या में सड़क के किनारे बैठे संदिग्ध लोगों पर पुलिस की नजर पड़ी. इसके बाद पुलिस की टीम ने शक के आधार पर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अपराधी वहां से भागने लगे. इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

खिड़की से झांक रहे शख्स को भी लगी गोली

फायरिंग के दौरान एक सिपाही को दो गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली की आवाज सुनकर एक अधेड़ व्यक्ति अपने खिड़की से आकर देखने लगा, तब तक अपराधियों की एक गोली अधेड़ को भी लग गई, जिसके बाद वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. आनन-फानन में दोनों को सीवान सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां सिपाही को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि अधेड़ व्यक्ति का इलाज चल रहा है.

नाकाबंदी कर अपराधियों की खोज जारी

मृतक सिपाही की पहचान पटना जिले के मसौढ़ी के रहने वाले रामाशीष प्रसाद के पुत्र बाल्मीकि यादव के रूप में हुई है. वही, दूसरे घायल व्यक्ति की पहचान ग्यासपुर गांव के रहने वाले सेराजुद्दीन खान के रूप में हुई है. मृतक सिपाही सिसवन थाना में सिपाही के पद पर तैनात था. फिलहाल घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. पूरे गांव में पुलिस गश्त कर रही है. जिले में नाकाबंदी कर अपराधियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है. मृतक सिपाही का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस लाइन में राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंतिम विदाई दी जाएगी.

