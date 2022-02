बीजेपी विधायक ने पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, 'गद्दार' कहकर लगाया गंभीर आरोप

देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) के लक्सर (Laksar) से बीजेपी विधायक (BJP MLA) संजय गुप्ता (Sanjay Gupta) ने उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष (Uttarakhand BJP Chief) मदन कौशिक (Madan Kaushik) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने मांग की है कि बीजेपी (BJP) को मदन कौशिक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए.

बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी चीफ मदन कौशिक ने बीजेपी के कई उम्मीदवारों को विधान सभा चुनाव में हराने के लिए काम किया. उन्होंने मेरे खिलाफ बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया. वो एक गद्दार हैं. मैं मांग करता हूं कि बीजेपी लीडरशिप मदन कौशिक को पार्टी से बाहर निकाले.

Uttarakhand BJP chief Madan Kaushik has worked against several BJP candidates to ensure their defeat in this election. He supported BSP candidate contesting against me. He is a traitor. I demand the BJP leadership to sack him from the party: BJP MLA from Laksar, Sanjay Gupta pic.twitter.com/P5lawEHH1v

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 15, 2022