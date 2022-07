Karnataka Crime: कर्नाटक में BJYM जिला सचिव की चाकुओं से गोदकर हत्या, हमले से नाराज कार्यकर्ता धरने पर बैठे

BJP Yuva Morcha worker murdered in Karnataka: केरल और पश्चिम बंगाल के बाद अब कर्नाटक खूनी राजनीति का नया केंद्र बनता जा रहा है. अज्ञात हमलावरों ने मंगलवार देर रात दक्षिण कन्नड़ जिले (Dakshin Kannada) में बीजेपी युवा मोर्चा (BJP Yuva Morcha) के जिला सचिव प्रवीण नेत्तारु (Praveen Nettaru) का मर्डर कर दिया. बीजेपी कार्यकर्ता के मर्डर से प्रदेश की राजनीति में फिर भूचाल आ गया है और युवा मोर्चा कार्यकर्ता हमलावरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं. सीए बासवराज बोम्मई ने घटना पर दुख जताते हुए हमलावरों का जल्द पता लगाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है.

#WATCH | Karnataka: "We want justice" slogans raised by many BJP workers protesting against the killing of BJP Yuva Morcha worker Praveen Nettaru.

