हेलीकॉप्टर क्रैश से पहले ब्रिगेडियर की बेटी ने 'अधूरे परिवार' पर सुनाई कविता, VIDEO वायरल

नई दिल्ली: पुडुचेरी (Puducherry) की पूर्व गवर्नर किरण बेदी (Kiran Bedi) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जो इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) के रक्षा सलाहकार रहे ब्रिगेडियर लखबिंदर सिंह लिद्दर (Lakhwinder Singh Lidder) की बेटी आशना लिद्दर का है. जिसमें आशना लिद्दर (Aashna Lidder) एक कविता सुनाती हुई दिख रही हैं. ये कविता आशना लिद्दर ने खुद लिखी है.

बता दें कि आशना लिद्दर के पिता का निधन बीते 8 दिसंबर को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) में हो गया था. इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 सैन्य अधिकारियों का निधन हो गया था. हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई थी.

किरण बेदी ने ट्वीट किया कि ये कविता आशना लिद्दर (स्वर्गीय ब्रिगेडियर लिद्दर की बेटी, जिन्होंने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी) की है. उन्होंने 3 दिसंबर को शुक्रवार के बुक रीडिंग सेशन में अपनी खुद की किताब से इसको पढ़कर सुनाया था. जीवन बहुत रहस्यमय है.

This is the poem Aashna Lidder ( daughter of Late Brigadier Lidder who lost his life in the Helicopter Crash) recited this from her own book, on Dec 3, in the Friday Book Reading session.

It was ominous when u listen to it.

Life is very mysterious pic.twitter.com/svg6aIE3Gu

— Kiran Bedi (@thekiranbedi) December 10, 2021