जम्मू-कश्मीर के सोपोर में CRPF बंकर पर हमला, बुर्का पहनी महिला ने फेंका पेट्रोल बम

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में एक महिला के सीआरपीएफ (CRPF) के बंकर के ऊपर पेट्रोल बम (Petrol Bomb) फेंकने का मामला सामने आया है. यह वारदात सोपोर (Sopor) में हुई है. जहां बुर्का पहने हुई एक महिला ने पेट्रोल बम फेंका और फरार हो गई. हालांकि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

सोपोर से आए वीडियो में रोजाना की तरह लोग सड़क पर आते-जाते दिख रहे हैं. तभी नकाब पहने एक महिला जिसके हाथ में एक बैग है वो कुछ पलों के लिए रूकती है. वो जहां पर रुकी ठीक वहीं बैरिकेटिंग भी की गई है और बैरिकेटिंग के नजदीक सीआरपीएफ का बंकर है.

नकाब पहने महिला कुछ सेकेंड के लिए इधर-उधर देखती है. फिर वो बैग से पेट्रोल बम निकालती है और बंकर पर फेंककर फरार हो जाती है. नकाबधारी महिला जब रूकती है तो उसके बगल से गुजर रहा एक शख्स उसकी तरफ देखता भी है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. बैग के अंदर से महिला पेट्रोल बम निकालती है और बंकर की तरफ फेंक देती है.

पेट्रोल बम फेंकते ही आग लग जाती है. आनन-फानन में सुरक्षाकर्मी पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश करते हैं. बंकर पर किए गए पेट्रोल बम हमले में राहत की बात यह रही कि इसमें किसी भी जवान को किसी तरह की चोट नहीं आई. जम्मू-कश्मीर में इस तरह की ये पहली घटना है जिसने खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है.

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के श्रीनगर में मंगलवार देर रात सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. श्रीनगर के रैनावारी इलाके में देर रात मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों को मार गिराया है. मारे गए आतंकियों के पास से पुलिस को हथियार, गोला-बारूद समेत अन्य आपत्तिजनक सामान मिला है.

J&K | Killed terrorist (Rayees Ahmad Bhat) was earlier a journalist & was running online news portal 'ValleyNews Service' in Anantnag. He had terrorist ranks in 2021. Two FIRs are already registered against him for terror crimes: Kashmir Zone Police

(Pic credit: Police) pic.twitter.com/u2CrUMsBmP

— ANI (@ANI) March 30, 2022