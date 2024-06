Andhra Pradesh: सरकार बनते ही चंद्रबाबू नायडू का YSRCP पर बुलडोजर एक्शन, जगन की पार्टी कार्यालय को किया जमींदोज

YSRCP Office Demolished: आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और मंगलागिरी ताडेपल्ली नगर निगम ने शनिवार सुबह YSRCP पार्टी के एक निर्माणाधीन कार्यालय को ध्वस्त कर दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह इमारत सीतानगरम के बोट यार्ड परिसर में आरएस नंबर 202-ए-1 में 870.40 वर्ग मीटर की कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर थी.

आंध्र प्रदेश सरकार ने YSRCP के पार्टी कार्यालय पर ऐसे समय में बुलडोजर चलाया है जब हाल ही पार्टी ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की शुरुआती कार्रवाइयों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. अदालत ने किसी भी तरह की बुलडोजर कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया था.

TDP बदले की राजनीति कर रहीः YSRCP

शुक्रवार को पार्टी जिला अध्यक्ष एम शेषगिरी राव ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अदालत से राज्य सरकार, सीआरडीए और एमटीएमसी को सुनवाई पूरी होने तक इमारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देने के लिए कहा था. चंद्रबाबू नायडू सरकार के इस एक्शन पर YSRCP पार्टी ने कहा है कि टीडीपी बदले की राजनीति कर रही है.

YSRCP ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्माणाधीन कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया. नायडू सरकार की यह कार्रवाई अदालत की अवमानना है. अदालत ने किसी भी ध्वस्तीकरण गतिविधि को रोकने का आदेश दिया था. यह आदेश YSRCP के वकील द्वारा सीआरडीए आयुक्त को भी दिया गया था. हालांकि, सीआरडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को जारी रखा.

#WATCH | CORRECTION | Amaravati, Andhra Pradesh: YSRCP's under-construction* central office in Tadepalli was demolished today early morning. As per YSRCP, "TDP is doing vendetta politics.

The demolition proceeded even though the YSRCP had approached the High Court the previous… pic.twitter.com/mwQN1bEXOr

