महंगे सैलून की सस्ती हरकत! जावेद हबीब ने महिला के बाल में थूक कर कही ये बात...

मुजफ्फरनगर: जावेद हबीब एक मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं. उनके यहां बाल कटवाने के लिए लोग खूब सारे पैसे भी खर्च करते हैं. कई बड़े शहरों में उनकी फ्रेंचाइजी होती है. हाल ही में जावेद हबीब के चर्चा में होने का कारण कोई नया हेयर स्टाइल नहीं है, बल्कि एक घटिया काम है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका ने भारत के टॉप हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब (Jawed Habib) पर सिर पर थूकने का आरोप लगाया है.

For those who goes to Javed Habib's saloon pic.twitter.com/dblHxHUBkw

— Rishi Bagree (@rishibagree) January 5, 2022