Uttar Pradesh: यूपी के इन 2 शहरों में अब नहीं बिकेंगे शराब और मांस, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

Closure of Liquor Shops in Ayodhya and Mathura: यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 2 शहरों में शराब और मीट बैन का आदेश जारी कर दिया. इन शहरों में शराब-मीट की दुकानें बंद करवाने के लिए लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे.