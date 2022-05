IND-PAK युद्ध के हीरो रहे कर्नल धर्मवीर का निधन, दुश्मनों के दांत इस तरह किए थे खट्टे

Colonel Dharamvir Passed Away: 1971 में पाकिस्तान के साथ लोंगेवाला युद्ध के हीरो रहे कर्नल धर्मवीर का गुरुग्राम में निधन हो गया. उस युद्ध में धर्मवीर लेफ्टिनेंट के रूप में जैसलमेर (Jaisalmer) के लोंगेवाला चेकपोस्ट पर तैनात थे. इस युद्ध पर फेमस और सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 'बॉर्डर' बनी है.

कर्नल धर्मवीर ने 1992 से 1994 के बीच 23वीं पंजाब बटालियन (Punjab Battalion) की कमान संभाली थी. 1971 के लोंगेवाला युद्ध में कर्नल धर्मवीर युवा अफसर थे. उन्हें इस युद्ध में अपनी भूमिका के लिए हमेशा याद किया जाएगा. बता दें कि साल 1971 की बात थी. भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बादल छाए हुए थे. पाकिस्तान ने हजारों सैनिक और टैंकों के साथ नई दिल्ली पर कब्जा जमाने की साजिश रची थी.

ये भी पढ़ेंः Sajni Murder: हैलो तरुण, it's over; एक फोन कॉल से 15 साल बाद पकड़ा गया Wife का कातिल

4 दिसंबर की रात लोंगेवाला चेकपोस्ट (longewala checkpost) पर ज्यादा जवानों की तैनाती नहीं थी. लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुआई में वहां पेट्रोलिंग टीम गश्त कर रही थी. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें सुनाई दी. उन्होंने इसकी खबर तुरंत ब्रिगेडियर चांदपुरी को खबर दी. इसके बाद तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व और लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुआई में छोटी सी भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानी फौज को धूल चटा दी.

Colonel Dharamvir, the war hero of the Battle of Longewala, passed away on 16th May in Gurugram. He had commanded 23 Punjab battalion between 1992-94: Defence PRO Jaipur pic.twitter.com/vwxYtlUEsU

— ANI (@ANI) May 17, 2022