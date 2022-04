FIR against Kumar Vishwas: आप के पूर्व नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज, जानिए क्यों फंसे कुमार विश्वास

FIR against Kumar Vishwas in Punjab: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ आए दिन बोलने के लिए मशहूर AAP के पूर्व सदस्य कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) मुश्किल में फंस चुके हैं. दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में पंजाब में कुमार विश्वास (case booked against Kumar Vishwas) के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है. इस मामले में आज यानी बुधवार को पुलिस कुमार विश्वास के घर भी जा पहुंची.

यह मामला तब का है जब पंजाब में विधानसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास ने जमकर बयानबाजी की थी. इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल के संबंध खालिस्तानी संगठनों से होने का आरोप भी लगा दिया था. इस मामले को लेकर बुधवार को पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के निवास पर पहुंची, साथ में इंस्पेक्टर सुमित मोरे थे, उन्होंने विश्वास को जांच में शामिल होने का नोटिस जारी किया है.

Punjab | A case was registered on a complaint against former AAP leader Kumar Vishwas. He has been booked under Sections 153, 153-A, 505, and others of IPC at Rupnagar’s Sadar police station: HS Atwal, Ropar SP pic.twitter.com/sdfp7XK49S

— ANI (@ANI) April 20, 2022