Navjot Singh Sidhu: जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आई बुरी खबर, पत्नी बोलीं- सॉरी, अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती...

नवजोत कौर ने क्या लिखा?

नवजोत कौर ने लिखा, मेरे पति नवजोत सिंह सिद्धू उस अपराध के लिए जेल में हैं जो उन्होंने किया ही नहीं. अपराध में शामिल सभी लोगों को क्षमा करें. हर दिन आपका इंतजार करना शायद आपसे ज्यादा तकलीफ देता है. हमेशा की तरह आपके दर्द को दूर करने की कोशिश करते हुए इसे साझा करने के लिए कहा.

उन्होंने आगे लिखा कि, आपको बार-बार इंसाफ से वंचित होते देख आपका इंतजार किया. सच्चाई इतनी ताकतवर होती है लेकिन बार-बार आपकी परीक्षा लेती है. कलयुग. सॉरी आपका इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि यह स्टेज 2 कैंसर है. किसी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह भगवान की योजना है.. बिल्कुल सही.

He is in the prison for a crime he has not committed.Forgive all those involved.Waiting for you each day outside probably suffering more than you. As usual trying to take your pain away,asked for sharing it. Happened to see a small growth, knew it was bad.1/2

— DR NAVJOT SIDHU (@DrDrnavjotsidhu) March 22, 2023