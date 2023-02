Budget Session 2023: वीडियो ट्वीट के चक्कर में कांग्रेस सांसद निलंबित, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया आदेश

Rajyasabha Video Controversy: राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को संसदीय कदाचार के आधार पर बजट सत्र के शेष भाग के लिए सदन से निलंबित कर दिया. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सदन के अंदर से एक वीडियो ट्वीट करने के बाद कांग्रेस नेता को निलंबित कर दिया गया. इस वीडियो में विपक्षी सांसदों को गुरुवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया का विरोध करते देखा जा सकता है.

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले को 'गंभीरता' लेते हुए इसे अपनी ओर से 'अवांछनीय गतिविधि' करार दिया. उन्होंने कहा कि ट्विटर पर सदन की कार्यवाही से संबंधित एक वीडियो कल यानी गुरुवार को प्रसार किया गया था. रजनी अशोकराव पाटिल इस गतिविधि में शामिल थीं और जो देखा गया है वह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए. जगदीप धनखड़ ने कहा कि नियम बनाने के लिए संसद अंतिम अधिकार है और कोई अन्य बाहरी एजेंसी जांच में शामिल नहीं होगी. मामले की जांच विशेषाधिकार समिति करेगी.

#WATCH | Rajya Sabha Chairman says, "...I assure the House, there's no authority beyond Parliament to scrutinise our actions...We're the ultimate architect of Constitution..."

Congress MP Rajani Patil was suspended from RS for the current session for recording House Proceedings pic.twitter.com/sdZ1sxiYrR

— ANI (@ANI) February 10, 2023