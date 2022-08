Congress President का चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच Shashi Tharoor को BJP ने दी नसीहत, कहा- इससे सीखें सबक

Congress President Election: कांग्रेस नेता शशि थरूर के पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मंगलवार को उन्हें इतिहास से सबक सीखने के लिए आगाह किया. चुनाव के लिए थरूर को शुभकामनाएं देते हुए मालवीय ने कहा कि उन्हें इतिहास से मिले सबक से सीखना चाहिए. उन्होंने उन्हें विशेष रूप से उड़ानों और चार्टर विमानों से बचने की सलाह भी दी.

मालवीय ने दी ये नसीहत

मालवीय ने ट्वीट किया, 'अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए लड़ने के इरादे से शशि थरूर की मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं, तो उन्हें तुरंत सार्वजनिक शौचालयों के आसपास रहना बंद कर देना चाहिए और विशेष रूप से उड़ानों, चार्टर्ड विमानों या हेलिकॉप्टरों से बचना चाहिए. उन्हें इतिहास से सबक लेना चाहिए.'

If media reports of Shashi Tharoor intending to run for Congress President’s post are true, he should immediately stop being around public toilets and avoid flights, chartered planes or choppers, in particular. He must learn from the lessons history has to offer. Good luck!

