National Herald Case: राहुल गांधी से ED के पूछताछ पर भड़की कांग्रेस, कहा- हम गांधी के हैं वारिस

Congress spokesperson Randeep Surjewala: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी की मंगलवार को दोबारा से पेशी है. ऐसे में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच उनकी आवाज दबाने की कोशिश है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा मोदी सरकार से चीन द्वारा हमारे क्षेत्र पर कब्जा करने, महंगाई, ईंधन की कीमतों में वृद्धि, बेरोजगारी, धार्मिक प्रतिशोध जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं. ऐसे में उन पर लगातार हमला किया जा रहा है.

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम गांधी के वारिस हैं, हम एक बार फिर चलेंगे, हमारा 'सत्याग्रह' नहीं रुकेगा. 900 चूहे खाकर बिली हज को चली है. हम 50 वर्षों में सबसे खराब रोजगार (दर) का अनुभव कर रहे हैं. रुपये का मूल्य 75 वर्षों में सबसे कम है. कब तक पीएम 'ट्विटर ट्विटर' खेलकर हमारा ध्यान भटकाएंगे.

सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी की आवाज से केंद्र सरकार डर गई है. राहुल गांधी ने हमेशा किसानों की आवाज उठाई, जनता की आवाज उठाई. सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा में जाते ही भ्रष्ट नेता गंगा की तरह पवित्र हो जाते हैं.

वहीं, राहुल गांधी को ED ने आज दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया है. इधर, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन करने की तैयारी कर रखी है. इसको देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ सड़कों के बंद रहने की जानकारी देते हुए एडवाइजरी जारी की है.

#WATCH It's called "900 chuhe khaakar billi Hajj ko chali". We're experiencing worst employment (rate) in 50 yrs, rupee value lowest in 75 years... For how long will PM distract us by playing 'Twitter Twitter': Congress on PM announcing to recruit 10 lakh people in next 18 months pic.twitter.com/8yRX7HscRC

— ANI (@ANI) June 14, 2022