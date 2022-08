Congress Protest in Black Dress: गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कांग्रेस ने आज जानबूझकर काले कपड़े पहनकर विरोध किया. पार्टी संकेत देना चाहती है कि वो इस खास मौके का विरोध करते हैं. गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. 5 अगस्त को जिस राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसी दिन पिछले 2 साल से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है. काले कपड़े पहनकर प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब है.

आज ही क्यों पहने काले कपड़े?

#WATCH | Congress chose this day for protest and wore black clothes because they want to give a subtle message to further promote their appeasement politics because on this day itself Prime Minister Modi laid the foundation of Ram Janambhoomi: Union Home minister Amit Shah pic.twitter.com/hopwRSPZht

