Remal Cyclone: रेमाल के कहर में कहीं उड़ ना जाए ट्रेन, चेन से बांधने पड़े पहिए, कब और कहां मचाएगा कहर?

साइक्लोन रेमल ने अब और तीखे तेवर अख्तियार कर लिया है और इसके रविवार आधी रात तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक देने का अनुमान है. विभाग ने बताया कि रेमल के तटों पर पहुंचने पर 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और उनका वेग 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगा.

चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में बहुत ज्यादा बारिश और कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है. राहत एवं बचाव के लिए बंगाल में NDRF की 14 टीमों को तैनात किया गया है.

जंजीरों से बांधे ट्रेन के पहिये

रेमल के खौफ को देखते हुए बंगाल के हावड़ा में एहतियात के तौर पर, तेज हवाओं के कारण ट्रेनों को फिसलने से बचाने के लिए शालीमार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को जंजीरों और तालों से रेलवे ट्रैक से बांध दिया गया है.

