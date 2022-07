Delhi Paschim Vihar Incident: कुत्ते के भौंकने पर शख्स पर सवार हुआ 'पागलपन', पड़ोसियों पर लोहे की रॉड से किया हमला

Man Injured 3 members of a Family in his Neighbourhood: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक शख्स की दबंगई सामने आई है. एक परिवार के पालतू कुत्ते के भौंकने पर पड़ोस में रहने वाले शख्स ने परिवार के तीन लोगों पर लोहे के रॉड से हमला कर उनको घायल कर दिया.

ये है पूरा मामला

दरहसल, रक्षित नाम का युवक अपने परिवार के साथ पश्चिम विहार इलाके में रहता है. उनके पड़ोस की गली में रहने वाला एक शख्स धर्मवीर दहिया रविवार सुबह उनके घर के सामने से जा रहा था. इस दौरान उनका पालतू कुत्ता घर के गेट पर बैठा हुआ था. कुत्ते ने धर्मवीर और उनके पीछे जा रहे कुछ गली के कुत्तों पर भौंका, जिससे धर्मवीर काफी नाराज हो गया. उसने रक्षित के पालतू कुत्ते को पूंछ से पकड़कर फेंक दिया और उसके साथ मारपीट करने लगा.

ये देखकर रक्षित बाहर आए और धर्मवीर को मना करने लगे. रक्षित का आरोप है कि धर्मवीर ने नाराज़ होकर एक ईंट उनके कुत्ते को मारी जो उसको ना लगकर रक्षित को लगी जिसके बाद धर्मवीर घर चला गया और एक लोहे का रॉड लेकर वापस आया. इतनी देर में रक्षित के मामा और मामी भी घर के बाहर आ गए. धर्मवीर ने वापस आते ही सबसे पहले कुत्ते के सिर में लोहे का रॉड मारा और उसके बाद रक्षित के मामा पर हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर गिर गए.

रक्षित का आरोप है कि धर्मवीर ने उनकी मामी के साथ भी मारपीट की. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. रक्षित ने पश्चिम विहार थाने में अपनी शिकायत दे दी है. हालांकि एफआईआर होना अभी बाकी है. इस घटना में रक्षित उनके मामा हेमंत और मामी यशोदा को चोट आई है.

