Delhi Metro में सफर करने से पहले DMRC की एडवाइजरी जान लें, कल से 4 स्टेशन रहेंगे बंद

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की पिंक लाइन के 4 स्टेशन सोमवार से गुरुवार तक बंद रहेंगे. इनमें मंडावली-वेस्ट विनोद नगर, ईस्ट विनोद नगर-मयूर विहार फेज-2, त्रिलोकपुरी और मयूर विहार पॉकेट-1 शामिल हैं. डीएमआरसी ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है.

DMRC की एडवाइजरी के मुताबिक पिंक लाइन के 4 मेट्रो स्टेशन पर सोमवार से गुरुवार तक मेट्रो सेवा बंद रहेगी. त्रिलोकपुरी में मेट्रो की अधूरी लिंक को दोनों छोर पर पहले से ऑपरेशनल सेक्शंस के साथ जोड़ने का काम होना है, यहां कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है. डीएमआरसी अब यहां ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम (OHE) को मेट्रो लाइन के दोनों छोर पर पहले से लगे सिस्टम के साथ जोड़ने का काम करने जा रही है. इसीके चलते सोमवार से गुरुवार के बीच पिंक लाइन के चार मेट्रो स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा बाधित रहेगी.

To undertake the interlinking work of OHE on the yet to be opened section of Pink Line between Mayur Vihar Pocket-1 and Trilokpuri Sanjay Lake stations, train services on Pink Line will be regulated from 12 July to 15 July. To read more click here: https://t.co/iLy6CYTu9s

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें (@OfficialDMRC) July 10, 2021