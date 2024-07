तेज रफ्तार कार गुजरी और लहर से टूट गया बेसमेंट का गेट, दिल्ली के कोचिंग सेंटर का खौफनाक वीडियो

Delhi Coaching Centre Basement Video: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई. शुरुआती खबरों में राव आईएएस स्टडी सर्किल के मालिक और दिल्ली नगर निगम की लापरवाही साफ झलकती है. बेसमेंट को बताया तो स्टोर रूम गया था लेकिन उसमें लाइब्रेरी चल रही थी. न्यूज एजेंसी PTI ने पुलिस विभाग के सूत्रों के हवाले से कहा कि बेसमेंट का गेट बंद था लेकिन अंदर घुसे बारिश के पानी के तेज दबाव के कारण वह क्षतिग्रस्त हो गया. हालांकि, एक वीडियो सामने आया है जो थोड़ी अलग तस्वीर पेश करता है.

जरा सी तेज लहर में टूट गया बेसमेंट का गेट!

सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो कोचिंग सेंटर के सामने से लिया गया है. सड़क लबालब नजर आती है, तभी एक एसयूवी उधर से गुजरती है. जलभराव के हिसाब से कार की रफ्तार खासी तेज थी. कार के चलते एक मजबूत लहर उठती है और बेसमेंट के गेट से टकराती है. वीडियो बना रहे बंदे के पास मौजूद स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं. एक छात्र हाथ से इशारा करता है कि अब काम खत्म! अगले फ्रेम में दिखता है कि गेट टूट चुका है और पानी तेजी से बेसमेंट में घुसने लगता है. Zee News इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. सोशल मीडिया पर आए एक और वीडियो में कथित तौर पर दिखाया गया है कि बेसमेंट में पानी घुस कर रहा है और कुछ स्टूडेंट्स सीढ़ियों से भाग रहे हैं.

पहला वीडियो

A video footage has come to the fore showing a car moving fast on the waterlogged road in Delhi's Old Rajendra Nagar. Due to this incident, the gate of the building broke and water started to fill the basement of the RAU IAS coaching center. Three students lost their lives by… pic.twitter.com/2uWCJH5r4x — Syed Hassan Kazim سید حسن کاظم (@iamshk92110) July 28, 2024

दूसरा वीडियो

Three IAS aspirants killed in Delhi after coaching centre’s basement gets flooded amidst heavy rains. I have said it before: Don’t blame the weather. This is a man-made disaster. And until municipal officials are criminally prosecuted - it will keep happening. pic.twitter.com/doIFUkl7Ug — Vishal Bhargava (@VishalBhargava5) July 28, 2024

तीसरा वीडियो

In last 6 days in Delhi: 1) Rajendra Nagar: 3 students died & others are missing after basement of Rau's IAS coaching flooded due to rain. 2) Patel Nagar: A student died of electrocution on waterlogged road. No accountability. No responsibility. Has human life become so cheap? pic.twitter.com/4hDlYSNHR0 — Anshul Saxena (@AskAnshul) July 27, 2024

बेसमेंट में फंसे छात्रों के लिए गए बयान

शनिवार शाम को भारी बारिश के बाद बेसमेंट में पानी घुसने से 35 से अधिक लोग फंस गए थे. इनमें छात्र और कोचिंग सेंटर के कर्मचारी भी शामिल थे. पुलिस के अधिकारियों ने कहा, 'हम घटनाक्रम का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हम उन लोगों की पहचान करेंगे जो घटना के दौरान संस्थान के करीब खड़े थे और फिर उनके बयान दर्ज करेंगे. पुलिस ने अब तक कम से कम छह छात्रों के बयान दर्ज किए हैं जो बेसमेंट में फंसे थे लेकिन समय रहते बाहर निकल आए. इनमें से कुछ को दूसरे छात्रों और स्थानीय लोगों ने बचाया था.

दो बड़ी वजहें

जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक की जांच में घटना के दो मुख्य कारण सामने आए हैं:

- पहला, नगर निगम ने मॉनसून आने से पहले सड़क किनारे के नाले को साफ नहीं किया.

- दूसरा, बेसमेंट में पानी के निकलने की कोई व्यवस्था नहीं थी और वहां अवैध रूप से लाइब्रेरी बनाई गई थी.

दिल्ली: राव IAS कोचिंग सेंटर का CEO अरेस्ट, छात्रों का धरना जारी... अब तक के टॉप 10 अपडेट्स

कोचिंग सेंटर का सीईओ और कोऑर्डिनेटर अरेस्ट

यह भी शक है कि लाइब्रेरी में पानी घुसने के कारण गेट पर लगा बायोमेट्रिक सिस्टम जाम हो गया, जिससे छात्र बेसमेंट में फंस गए. अब तक दो लोगों- कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि इस घटना में मारे गए छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की श्रेया यादव (25), तेलंगाना की तान्या सोनी (25) और केरल में एर्नाकुलम के नवीन दलविन के रूप में की गई है. (एजेंसी इनपुट्स)