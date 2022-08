PM Modi And Opposition Leaders: पीएम मोदी ने की विपक्षी सांसदों से मुलाकात, TMC MP महुआ मोइत्रा भी पहुंचीं

Parliament Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र आज (सोमवार) समाप्त हो गया. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अपने निर्धारित समय से चार दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई. संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ था और 12 अगस्त तक चलना था. सत्र खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों से मुलाकात की.

पीएम मोदी और विपक्षी दलों के सांसदों की मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ऑफिस में हुई. इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोहुआ मोइत्रा भी शामिल हुईं. पीएम मोदी की इस बैठक में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे.

Delhi | PM Modi held a meeting with various Opposition leaders at Lok Sabha Speaker's office in the Parliament pic.twitter.com/AR53FcmBMg

मोदी सरकार पर हमलावर रहीं मोहुआ मोइत्रा

टीएमसी सांसद मोहुआ मोइत्रा मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रही हैं. वह सरकार की कई नीतियों की आलोचना कर चुकी है. संसद में भी वह टीएमसी की सबसे मुखर वक्ताओं में से एक हैं. उन्होंने हाल में लोकसभा में कहा था इस सरकार के पास महत्वपूर्ण चीजो को नजरअंदाज करने और सुर्खियों पर ध्यान केंद्रित करने की एक अदभुत आदत है. जीडीपी के बजाय सरकार ने हमारे डीपी के बारे में चिंता की.

This government has got an uncanny knack of ignoring what’s important & concentrating on headlines - instead of GDP govt bothered about our DP.

Encourage energy conservation- not enough to just be a govt of gasbags! pic.twitter.com/7OV8TKCEn6

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) August 5, 2022